Агента Куртуа заарештувала бельгійська прокуратура

Агент голкіпера Реала Тібо Куртуа та низки бельгійських футболістів Крістоф Хенротай був заарештований.

Затримання Хенротая відбулося сьогодні, 11 вересня, в Монако, повідомляє Vrt.be. Після цього він був допитаний. Також у Льєжі поліція затримала людину, що співпрацює з ним.

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За інформацією видання, агента і його партнера підозрюють в корупції та відмиванні грошей при здійсненні трансферів. Зазначається, що Хенротай міг успішно займатися шахрайством відразу в декількох угодах.

Повідомляється, затримання Хенротая пов'язане з обшуками в Андерлехті і Федерації футболу Бельгії, які відбулися в кінці квітня цього року. Сьогодні поліція вже встигла провести обшуки в чотирьох місцях в Монако, двох у Бельгії і одному в Лондоні.

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Хенротай є агентом таких футболістів, як Тібо Куртуа, Яннік Феррейра Карраско і Кевін Міральяс. Раніше він також представляв інтереси Ромелу Лукаку.