"Агент воровал мои деньги, приходилось жить на 20 евро в неделю", – Жоржиньо рассказал о тяжелых первых шагах в Европе

Путь к успеху бразильского плеймейкера Челси был далеко не безоблачным.

"Сначала в Италии все казалось легким, потому что я реализовал свою мечту. Все было по-новому. Затем началась рутина: тренировки, школа, дом, дом, школа, тренировки. В течение 18 месяцев я только этим и занимался.

Я жил на 20 евро в неделю и не мог себе позволить что-нибудь еще, на такую сумму денег это было нереально. Более того, первый год я даже не мог играть, потому что моя лицензия не приехала из Бразилии. Я буквально только ходил в школу и тренировался. Это было очень тяжело.

Дерби хочет продлить контракт с Лэмпардом – Челси пытается вернуть свою легенду

Верона на тот момент не представляла Серию А, у нее не было молодежки, поэтому я выступал за местную молодежную команду Берретта. Она играла в серии C1/C2. Там я встретил земляка Рафаэля, бразильского вратаря.

Он спрашивал, чем я занимаюсь, как давно я здесь. Я рассказал ему, что живу на 20 евро в месяц. Он сказал: "Подожди, это как-то ненормально". Он расспрашивал меня, и в итоге выяснилось, что мой агент присваивал деньги, а я ничего об этом не знал.

Икарди может разорвать контракт с Интером – игрок обвиняет клуб в психологическом насилии

Тогда я хотел все бросить. Я был полностью разбит, сыт по горло. Я в слезах позвонил домой и сказал маме, что хочу вернуться домой и не хочу больше играть в футбол.

Она ответила: "И не думай об этом! Ты так близко к мечте, прожил там уже несколько лет, я не пущу тебя домой! Ты должен остаться и не сдаваться. И я остался", - рассказал Жоржинью в интервью официальному сайту Челси .

Напомним, в этом сезоне бразилец вместе с "аристократами" торжествовал в Лиге Европы.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ