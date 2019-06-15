"Агент крав мої гроші, доводилося жити на 20 євро в тиждень", – Жоржінью розповів про важкі перші кроки в Європі

Шлях до успіху бразильського плеймейкера Челсі був далеко не безхмарним.

"Спочатку в Італії все здавалося легким, тому що я реалізував свою мрію. Все було по-новому. Потім почалася рутина: тренування, школа, дім, дім, школа, тренування. Протягом 18 місяців я тільки цим і займався.

Я жив на 20 євро в тиждень і не міг собі дозволити що-небудь ще, на таку суму грошей це було нереально. Більше того, перший рік я навіть не міг грати, тому що моя ліцензія не приїхала з Бразилії. Я буквально тільки ходив в школу і тренувався. Це було дуже важко.

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Верона на той момент не представляла Серію А, у неї не було молодіжки, тому я виступав за місцеву молодіжну команду Берретта. Вона грала в серії C1/C2. Там я зустрів земляка Рафаеля, бразильського воротаря.

Він питав, чим я займаюся, як давно я тут. Я розповів йому, що живу на 20 євро в місяць. Він сказав: "Почекай, це якось ненормально". Він розпитував мене, і в підсумку з'ясувалося, що мій агент привласнював гроші, а я нічого про це не знав.

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Тоді я хотів все кинути. Я був повністю розбитий, ситий по горло. Я в сльозах подзвонив додому і сказав мамі, що хочу повернутися додому і не хочу більше грати в футбол.

Вона відповіла: "І не думай про це! Ти так близько до мрії, прожив там вже кілька років, я не пущу тебе додому! Ти повинен залишитися і не здаватися. І я залишився", – розповів Жоржінью в інтерв'ю офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, цього сезону бразилець разом з "аристократами" тріумфував у Лізі Європи.

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