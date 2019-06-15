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Икарди может разорвать контракт с Интером – игрок обвиняет клуб в психологическом насилии

17:35 31 Читати українською
Икарди может разорвать контракт с Интером – игрок обвиняет клуб в психологическом насилии
Мауро Икарди / Reuters

Форвард Интера Икарди не хочет оставаться в команде, которая его ненавидит.

Аргентинец чувствует враждебное отношение к своей персоне и хочет покинуть клуб, сообщает La Repubblica.

26-летний нападающий обвиняет миланцев в моббинге, форме психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе с целью его увольнения.

Икарди не понравилось решение клуба лишить его капитанской повязки, нарочная изоляция в раздевалке, а также непопадание в заявку на матч с Лацио. Все эти действия привели к тому, что контракт, который действует до 2021 года, не был продлен.

Интер является фаворитом в борьбе за Лукаку

Окружение Икарди уже проконсультировалось с юристами, специализирующимися на трудовом праве. Если специальная коллегия Серии А согласится с доводами футболиста, то он может бесплатно оставить Интер.

В итальянском футболе существует прецедент, позволяющий Икарди рассчитывать на уход из Интера в качестве свободного агента.

Бывший форвард сборной Македонии Горан Пандев в декабре 2009 года выиграл суд у Лацио. Римляне отстранили игрока от команды, а он заявил, что это нарушает условия его контракта.

Конте перед подписанием контракта требует у Интера продать Икарди

В результате македонцу разрешили бесплатно уйти из клуба и обязали "орлов" выплатить ему 170 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В январе футболист перешел в Интер.

Для ухода Икарди с "нерадзурри" есть еще одна причина – новый тренер Антонио Конте не рассчитывает на игрока.

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