– Никита, правда ли, что Страсбург интересуется Назаром Волошиным?

– Да, эта информация соответствует действительности, Страсбур проявляет достаточно существенную заинтересованность.

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– А как сам Назар относится к такому варианту, ему он интересен?

– Он тоже заинтересован.

– С Динамо уже был разговор, какова позиция киевлян?

– Официального контактирования клубов пока что не было. Уже летом будет какая-то конкретика, – сказал Швец в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, в текущем сезоне Волошин стал основным игроком Динамо, воспользовавшись шансом после травмы Ярмоленко. У 20-летнего вингера 5 голов и 3 ассиста в 18 матчах. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

К слову, Страсбур в турнирной таблице французской Лиги 1 идет 12-м, набрав 33 очка.

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