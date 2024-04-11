Агент FAMK Group Микита Швець, що представляє Назара Волошина, пролив світло на зацікавленість Страсбура у послугах гравця Динамо.

– Микито, чи правда, що Страсбург цікавиться Назаром Волошиним?

– Так, ця інформація відповідає дійсності, Страсбур проявляє достатньо суттєву зацікавленість.

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– А як сам Назар ставиться до такого варіанту, йому він цікавий?

– Він теж зацікавлений.

– З Динамо уже була розмова, яка позиція киян?

– Офіційного контактування клубів поки що не було. Вже влітку буде якась конкретика, – сказав Швець у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Волошин став основним гравцем Динамо, скориставшись шансом після травми Ярмоленка. У 20-річного вінгера 5 голів і 3 асисти у 18 матчах. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2027 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

До слова, Страсбур у турнірній таблиці французької Ліги 1 йде 12-м, набравши 33 очки.

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