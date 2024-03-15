"Георгий – один из самых интересных игроков, которые сейчас выступают в Украине. Он достиг огромного прогресса и имеет большой потенциал, который еще предстоит исследовать в другой лиге. Это нормально, что есть клубы, которые интересуются: Италия, Англия, Германия. Есть контакты со многими клубами. Но именно Шахтер будет решать, когда уйдет Судаков. По состоянию на данный момент сложно договориться о его уходе.

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Наполи? Я не слышал о прямой конкретике. Могу сказать, что есть интерес со стороны многих команд. По моему мнению, Наполи – это клуб высокого уровня. Это был бы хороший шаг для Георгия, потому что я вижу, что он подходит под стиль Серии А.

Можно ли сравнивать его с Мудриком? Если говорить о стиле игры, то они разные. А похожи в том, что молодые и очень талантливые. У Судакова другие характеристики, чем у Михаила", – поделился Серебренников в комментарии calcionapoli24.it.

Добавим, что Георгий провел 24 матча за "горняков" в текущем сезоне, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами. По неподтвержденным слухам, клаусула полузащитника сборной Украины составляет 150 миллионов евро.

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