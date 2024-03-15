"Георгій – один з найцікавіших гравців, які зараз виступають в Україні. Він досяг величезного прогресу та має великий потенціал, який ще належить дослідити в іншій лізі. Це нормально, що є клуби, які цікавляться: Італія, Англія, Німеччина. Є контакти з багатьма клубами. Але саме Шахтар вирішуватиме, коли піде Судаков. Станом на цю мить складно домовитися про його відхід.

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Наполі? Я не чув про пряму конкретику. Можу сказати, що є інтерес з боку багатьох команд. На мою думку, Наполі – це клуб високого рівня. Це був би хороший крок для Георгія, тому що я бачу, що він підходить під стиль Серії А.

Чи можна порівнювати його з Мудриком? Якщо говорити про стиль гри, то вони різні. А схожі у тому, що молоді та дуже талановиті. У Судакова інші характеристики, ніж у Михайла", – поділився Серебренніков у коментарі calcionapoli24.it.

Додамо, що Георгій провів 24 матчі за "гірників" у поточному сезоні, в яких відзначився 5 голами та 2 асистами. За непідтвердженими чутками, клаусула півзахисника збірної України складає 150 мільйонів євро.

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