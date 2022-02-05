Олександр Яковенко, представник Владислава Супряги, розповів про тонкощі угоди свого підопічного з італійцями.

"Термін угоди Супряги з Сампдорією – півроку, плюс опція продовження оренди ще на рік, плюс опція повноцінного викупу. Згідно з договором, зарплату Владиславу будуть платити частково Динамо, а частково – Сампдорія.

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Практично місяць щодо Влада вів переговори Базель, швейцарці робили дуже багато пропозицій, однак, у підсумку, Сампдорія змогла їх перебити", – сказав Яковенко у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, у поточному сезоні Супряга провів за Динамо 6 матчів, однак результативними діями не відзначався. Сампдорія після 23-х турів розташувалась у турнірній таблиці Серії А на 16-й сходинці. Дебютувати за новий клуб українець зможе вже у неділю, 6 лютого, у матчі проти Сассуоло.

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