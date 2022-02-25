Агент Милевского уехал из России: "Прощай, агрессор – пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе"
19:20 - Читати українською
Работа Александра Панкова в российском клубе Красава длилась чуть больше месяца.
Лишь в январе агент Артема Милевского и ряда других известных украинских футболистов был назначен спортивным директором российского клуба Красава. Впрочем, после начала открытой войны на территории Украины Панков быстро уехал из России.
"Прощай, агрессор. Я вам не прощу никогда. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе. Слава Украине.
Мне пора домой. Это будет длинный путь, но я обязательно доберусь. Ребята, держитесь", – написал Панков в Instagram.
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