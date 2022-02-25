Работа Александра Панкова в российском клубе Красава длилась чуть больше месяца.

Лишь в январе агент Артема Милевского и ряда других известных украинских футболистов был назначен спортивным директором российского клуба Красава. Впрочем, после начала открытой войны на территории Украины Панков быстро уехал из России.

"Прощай, агрессор. Я вам не прощу никогда. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе. Слава Украине.

Мне пора домой. Это будет длинный путь, но я обязательно доберусь. Ребята, держитесь", – написал Панков в Instagram.

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