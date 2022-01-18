О назначении агента Артема Милевского, Дмитрия Чигринского, Евгения Хачериди и ряда других известных украинских футболистов ФК Красава объявил на своем официальном сайте.

Панков будет выполнять функции спортивного директора – отвечать за развитие спортивной части клуба, проводить все переговоры по трансферам и заниматься комплектацией команды, занимающей третье место в третьем по рангу дивизионе России.

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"Очень рад начать работать в футбольном клубе и стать частью такого крутого проекта, как Красава. Это была моя давняя мечта и сейчас я вдвойне счастлив осуществить ее, сотрудничая с моим другом Евгением Савиным.

Я уверен, что с ФК Красава у нас впереди много побед, интересных кейсов и больших успехов. Сейчас же хочу поприветствовать команду и пообещать делать все, чтобы добиваться с клубом максимальных результатов", – написал Панков в Instagram.

Заметим, что президентом Красавы является бывший футболист и блогер Евгений Савин. Клуб базируется в городе Одинцово, расположенном неподалеку от столицы страны-агрессора.

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