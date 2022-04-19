Агент Милевского "избавился" от легендарного авто – средства от продажи пойдут в фонд Зозули
Известный футбольный агент Александр Панков передаст внушительную сумму в поддержку украинской армии.
"Пришло время прощаться с Мерседесом, который у меня был с 2012 года. Покупал я его, когда Украина была счастливой и полноценной после Евро-2012.
Агент Милевского выставил на аукцион уникальный Mercedes – заработанные средства пойдут на нужды "Азова"
Все вы знаете, что неделю назад я устроил состязание – кто даст больше, тот и получит "легенду". Прошла непростая неделя и вчера был определён победитель, который дал больше всех – 12 500 долларов.
Все деньги уйдут Роме Зозуле в Фонд и уже в ближайшее время на них купят крутые ништяки и новый транспорт, а может и ещё что то. Я обязательно дам знать, что получилось взять нашим защитникам. Прощай мой верный конь. Слава Украине!" – написал Панков на своей странице в социальной сети Instagram.
Россия напала на Украину: Шахтер не забыл кошмар 4-летней девочки из Мариуполя, у сборной Украины новая проблема (LIVE)