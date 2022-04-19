"Пришло время прощаться с Мерседесом, который у меня был с 2012 года. Покупал я его, когда Украина была счастливой и полноценной после Евро-2012.

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Все вы знаете, что неделю назад я устроил состязание – кто даст больше, тот и получит "легенду". Прошла непростая неделя и вчера был определён победитель, который дал больше всех – 12 500 долларов.

Все деньги уйдут Роме Зозуле в Фонд и уже в ближайшее время на них купят крутые ништяки и новый транспорт, а может и ещё что то. Я обязательно дам знать, что получилось взять нашим защитникам. Прощай мой верный конь. Слава Украине!" – написал Панков на своей странице в социальной сети Instagram.

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