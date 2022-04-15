"Буквально вчера выставил на благотворительный аукцион для нужд ВСУ свой автомобиль. Mercedes SL 500 – веселая машина, на которой можно хорошо ездить, но мне она уже не нужна.

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Я вырос из этой машины, и мои жизненные ценности изменились. В ближайшее время нам нужно будет не веселиться, а восстанавливать страну, в которую пришли эти уроды.

Это эксклюзивный автомобиль, на нем ездили все топовые футболисты нашей прекрасной страны. Вырученные от продажи деньги я отдам в фонд Романа Зозули. Он уже знает, как этими деньгами распорядиться дальше, потому что Рома – суперпатриот. Он хочет передать деньги в помощь полку "Азов", с представителями которого общается каждый день. Мы с ним постоянно на связи, и я ему помогаю как могу. Если бы таких людей у ​​нас было хотя бы в пять раз больше, мы бы этих пид*расов выгнали уже давно.

Какую сумму уже удалось собрать? К сожалению, российские негодяи начали жаловаться на мой пост и Instagram его удалил на сумме 8200 долларов. Пришлось запустить аукцион снова, уже собрали 10 тысяч. Думаю, если пост повисит еще пять дней, можно будет собрать 15 тысяч", – сказал Панков в интервью FanDay.

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