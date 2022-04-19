"Прийшов час прощатися з Мерседесом, яким я володів з 2012 року. Купував я його, коли Україна була щасливою та повноцінною – після Євро-2012.

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Усі ви знаєте, що тиждень тому я влаштував змагання – хто дасть більше, той і отримає "легенду". Пройшов непростий тиждень і вчора було визначено переможця, який дав найбільше – 12 500 доларів.

Всі гроші підуть Роману Зозулі у його Фонд і вже найближчим часом на них придбають найнеобхідніше і новий транспорт, а може ще щось. Я обов'язково відзвітую, що вдалося взяти нашим захисникам. Прощавай мій вірний кінь. Слава Україні!" – написав Панков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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