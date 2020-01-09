Миколенко почти вдвое подорожал, у Иванисени 650% прогресса, Коноплянка на уровне 2011-го – свежие цены на игроков УПЛ

Популярный ресурс Transfermarkt в рамках планового зимнего обновления пересмотрел цены на футболистов украинской Премьер-лиги. Выделяем главные изменения и тенденции.

Больше всего выросла рыночная стоимость Виталия Миколенко. Левый защитник Динамо подорожал на 4 миллиона евро и сейчас стоит 10 млн. Портал аргументирует это тем, что 20-летний украинец привлек внимание клубов АПЛ, а летом может перебраться за границу, если удачно выступит на Евро-2020.

В топ-10 самых дорогих игроков УПЛ попали четверо украинцев

Динамо провалило осеннюю часть сезона в чемпионате и еврокубках, но футболисты команды в целом выросли в цене на 5,4 млн евро. Александр Караваев набрал полтора миллиона евро (стоит 4 млн), а лучший игрок "бело-синих" Карлос Де Пена – один миллион (стоит 2,5 млн).

Но 8 представителей киевского клуба обесценились на рынке: Фран Соль, Миккель Дуелунд и Йосип Пиварич, которые почти не играют, подешевели на миллион евро, а основные защитники Тамаш Кадар и Томаш Кендзера – на 500 тысяч.

Шахтер не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но увеличил стоимость состава на 9,5 млн евро. Сразу 4 "горняка" подорожали на 2 миллиона. И это вполне логично – в игре Тете, Николая Матвиенко, Алана Патрика и Додо заметен прогресс. Первым двум помог интерес от топ-клубов. Тете слухи связывали с Баварией, а центрбек сборной Украины находится в шортлисте Манчестер Сити.

А вот лидеры дончан потеряли в цене из-за своего возраста: Марлос на миллион евро, Андрей Пятов – на полмиллиона. Продолжает регрессировать звездный Евгений Коноплянка (-500 тысяч) – пока он не сумел вернуться в УПЛ на высокий уровень. Сейчас вингер оценен в 6 млн евро, последний раз так мало было еще в 2011-м.

Удивило минус полтора миллиона евро у Маркоса Антонио, который постепенно отвоевывает место в основе. Тогда как отрицательная переоценка Майкона (-2 млн) понятна – он долго не играл из-за серьезной травмы.

За пределами грандов больше всего прибавили в стоимости представители Зари. Состав "черно-белых" подорожал на 7 миллионов евро. И это без еврокубков! Лучший из подопечных Виктора Скрипника получил плюс полтора миллиона: Богдан Леднев – от 500 тысяч до 2 млн. Дмитрий Иванисеня не только пробился в сборную Украины, но и набрал 1,3 миллиона.

Иванисеня подорожал на 650%! Опорный хавбек Зари вошел в топ-3 УПЛ, если считать не абсолютное увеличение цены, а относительное. Более резкий прогресс выдали только вратарь Колоса Евгений Волынец и хавбек Мариуполя Максим Чех – по 700%.

Групповой этап Лиги Европы помог показать себя футболистам Александрии. Почти все основные исполнители получили по 100-300 тысяч евро к рыночной стоимости, а мозг команды Кирилл Ковалец – 400 тысяч. Он является главным активом в составе бронзового призера – 1,2 млн.

Самым дорогим футболистом УПЛ остается Виктор Цыганков – 20 миллионов евро. Тройку замыкают бразильцы Шахтера: Исмаили – 19 млн, Тете – 17 млн. В топ-10 ворвался Манор Соломон, который обошел целую группу футболистов стоимостью 6 миллионов.

Показательно, что из 15 первых позиций лишь 3 занимают игроки Динамо, все остальные – за Шахтером. Самый ценный футболист, который играет не за грандов, это Владислав Супряга (3 млн). Он за пределами топ-30.

Transfermarkt определяет стоимость игроков на основе нескольких факторов: возраст, талант, качество игры, опыт на международной арене, трансферные слухи. Портал предлагает приблизительные суммы, которыми никто не оперирует в реальных переговорах. Это лишь картина, на основе которой можно оценить текущий уровень, прогресс и перспективы футболистов.