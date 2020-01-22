Агент Матвієнка: Арсенал хоче здійснити перехід до 1 лютого

Агент Юрій Данченко поділився подробицями можливого переходу свого клієнта Миколи Матвієнка з Шахтаря в лондонський Арсенал.

"Останнім часом ми з колегами постійно контактуємо з представниками Арсенала, проводимо зустрічі. Довірені особи "канонірів" вже зв'язувалися з Шахтарем, і ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними.

Миколенко майже вдвічі подорожчав, в Іванісені 650% прогресу, Коноплянка на рівні 2011-го – свіжі ціни на гравців УПЛ

"Гірники" не так часто продають вихованців своєї академії в провідні клуби Європи, тому для них цей трансфер може стати багато в чому знаковим. Подивимося, як будуть розвиватися події далі, але Арсенал хоче здійснити перехід до 1 лютого, тобто до кінця поточного вікна. Сума трансферу? Я не можу ділитися такими подробицями. Скоро все дізнаєтеся..." – розповів Данченко в коментарі Команда№1.

У сезоні 2019/20 Микола Матвієнко провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Ринкова вартість оборонця Шахтаря за Transfermarkt – 5 млн євро, його контракт з "гірниками" чинний до літа 2021 року.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру