"Сначала Луческу видел Леднева в составе, выпускал на замену. Однако Богдан ничего не показал. Не знаю, как он вел себя на тренировках, не бываю там, но наверняка Луческу пробовал наигрывать парня. Наверное, либо президент, либо другие тренеры подсказывали ему, мол, есть хороший мальчик, с данными, но Леднев себя не показал.

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Любой трансфер, аренда игрока – это все не бывает без согласования с главным тренером, то есть, несомненно, с Луческу переход Леднева обсуждался, и он тоже давал свое добро.

В любом случае, Ледневу сейчас нужна другая команда, он должен поменять свою психологию, захотеть доказать тем, кому он не понравился, что они ошиблись. Только так, терпеть и работать, не опуская голову и не думая о себе, что он какой-нибудь не такой. Надо все сбросить и сказать себе: "Я заиграю". Оставаться после тренировок, работать, бить штрафные, пенальти и так далее. Плюс режим, безупречная дисциплина, как на поле, так и в быту.

Чемпионат Венгрии слабый. Почему Леднев перешел именно туда, я не знаю. Можно было бы в Турцию или Бельгию. Там уровень выше и можно показать себя. Как будет в венгерском чемпионате, сложно сказать. Даже если он себя с лучшей стороны покажет, кто его купит из европейских клубов? Вряд ли. Там ведь около 3-х команд, включая Ференцварош, которые еще более или менее конкурентоспособны. У остальных уровень, скажем так, деревенский", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, Леднев присоединился к новой команде на правах годовой аренды. В случае успешных выступлений Фехервар будет иметь право выкупа динамовца.

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