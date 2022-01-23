Олександр Карпов, агент півзахисника Динамо Богдана Лєднєва, прокоментував перехід свого підопічного у Фехервар і натякнув, що найближчим часом угорська першість поповниться ще одним представником України.

"Богдан – амбітний футболіст, завжди ставить за мету отримувати максимальну кількість ігрового часу. Зараз Богдан пішов з кількох причин, насамперед через велику конкуренцію у складі київського клубу, це не завжди виходило.

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Дякуємо Динамо, що пішло назустріч гравцю і дало можливість Богдану спробувати свої сили у хорошому європейському клубі, де футболіст розраховує отримати максимальну ігрову практику. Це дуже важливо для розвитку гравця, і від цього виграють всі три сторони – і Лєднєв, і Динамо, і Фехервар.

Вважаю, сьогодні Фехервар є чудовим варіантом для того, щоб Богдан прогресував. Команда намагається грати в атакувальний футбол, має найвищі амбіції у національному чемпіонаті. Угорці ретельно вивчили стиль, манеру гри Богдана та чітко усвідомлюють, де та як використовувати його сильні сторони на полі.

Оскільки це перший іноземний клуб у кар'єрі Богдана, дуже важливо максимально швидко адаптуватися до нових футбольних та побутових реалій. І з цього погляду дуже важливою є присутність у команді наших українських футболістів. Упевнений, і Женя Макаренко, і Ваня Петряк, який уже багато років живе у Будапешті, допоможуть Богдану максимально швидко влитися у колектив та з перших ігор показувати свій рівень.

Чи будуть в Угорщині ще українці? Так, наскільки я знаю, сьогодні угорський клуб цікавиться ще одним гравцем з українським паспортом, знаю, що зараз клуби перебувають у переговорному процесі. Не називаючи прізвищ і клубу, можу сказати одне, що це – гравець оборонного плану", – сказав Карпов у коментарі Meta Ratings.

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