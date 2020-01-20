Агент Кадара работает над его трансфером из Динамо в Китай

Будущее венгерского защитника Тамаша Кадара в киевском Динамо находится под вопросом.

Боснийский агент Филипп Остоич утверждает, что защитник "бело-синих" Тамаш Кадар выдал ему авторизацию на свое трудоустройстве в китайской Суперлиге.

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Соответствующее объявление он разместил в сети Линкедин – агент ищет необходимые контакты в Китае и предлагает вознаграждение. При этом утверждает, что заинтересованному клубу придется заплатить за трансфер футболиста 3 млн евро.

Напомним, Кадар перебрался в Динамо в феврале 2017 года. С тех пор венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

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