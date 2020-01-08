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Кадар ответил на слухи об уходе из Динамо и возвращении в Венгрию

8 января 15:48 872 Читати українською
Кадар ответил на слухи об уходе из Динамо и возвращении в Венгрию
Тамаш Кадар / фото из открытых источников

Защитник Динамо Тамаш Кадар прокомментировал информацию о своих переговорах с венгерским Фехерваром.

"Это полная ложь! Последний раз я разговаривал с Золтаном Ковачем, спортивным директором Фехервара, в прошлом году, потому что у них был тренировочный сбор в Марбелье, как и у нас. У меня с ним хорошие отношения, мы вместе работали в Мишкольце, но с момента нашей последней встречи мы даже не обменивались сообщениями.

Кадар резко ответил на критику в свой адрес

Я совершенно точно не был в Фехерваре, не проходил медицинский осмотр и не планирую посещать этот город в ближайшее время.

Я даже не вижу необходимости делать заявления. Я был удивлен, когда моя семья и друзья рассказали мне, что они прочитали. Настоящие новости обо мне известны только мне одному", – цитирует Кадара Nb1.hu.

Напомним, ранее появилась информация, что Динамо активно ищет заинтересованные клубы и предлагает им приобрести венгра.

К слову, в текущем сезоне Кадар сыграл 13 матчей в УПЛ и 4 в Лиге Европы.

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