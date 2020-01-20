Агент Кадара працює над його трансфером з Динамо в Китай

Майбутнє угорського захисника Тамаша Кадара в київському Динамо перебуває під питанням.

Боснійський агент Філіп Остоїч стверджує, що захисник "біло-синіх" Тамаш Кадар видав йому авторизацію на своє працевлаштування в китайській Суперлізі.

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Відповідне оголошення він розмістив в мережі Лінкедін – агент шукає необхідні контакти в Китаї і пропонує винагороду. При цьому стверджує, що зацікавленому клубу доведеться заплатити за трансфер футболіста 3 млн євро.

Нагадаємо, Кадар перебрався в Динамо у лютому 2017-го року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів.

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