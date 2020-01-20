toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА ДИНАМО - ЛЕГІЯ

Агент Кадара працює над його трансфером з Динамо в Китай

08:00 915 Читать на русском
Агент Кадара працює над його трансфером з Динамо в Китай
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Майбутнє угорського захисника Тамаша Кадара в київському Динамо перебуває під питанням.

Боснійський агент Філіп Остоїч стверджує, що захисник "біло-синіх" Тамаш Кадар видав йому авторизацію на своє працевлаштування в китайській Суперлізі.

Кадар відповів на чутки про відхід із Динамо і повернення в Угорщину

Відповідне оголошення він розмістив в мережі Лінкедін – агент шукає необхідні контакти в Китаї і пропонує винагороду. При цьому стверджує, що зацікавленому клубу доведеться заплатити за трансфер футболіста 3 млн євро.

Нагадаємо, Кадар перебрався в Динамо у лютому 2017-го року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів.

Динамо не виграло перший матч 2020 року – кілька дебютантів, дива Бущана і новий капітан як один з найкращих

blog_ava
Ов'єдо – Уеска: Лунін вже краще – українець як учасник всіх голів, а екс-форвард Атлетіко шокує чемпіона Англії
00:44
23243
Теги
Тамаш Кадар Тамаш Кадар Трансфери Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
16
хв
Аталанта
21:45
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук