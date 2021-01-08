Моуринью готов дать Эриксену второй шанс – трансфер зависит от еще одной звезды
Датский полузащитник Интера Кристиан Эриксен никак не может найти себе новую команду.
Эриксен перебрался на Джузеппе Меацца год назад за ориентировочно 27 млн евро, но закрепиться в обойме миланцев не сумел. В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провел лишь 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Валенсія побореться з ПСЖ за "жертву" Конте
Недавно появилась информация, что Интер и 28-летний футболист договорились о завершении сотрудничества, если появится желающий купить Эриксена. Однако пока никаких предложений клуб не получал.
По информации Gazzetta dello Sport, шанс реанимировать карьеру Кристиану готов предоставить его бывший клуб – Тоттенхэм. Главный тренер команды Жозе Моуринью не против такого развития событий. Однако существует другая проблема. Сначала "шпорам" нужно пристроить в другой клуб Деле Алли, на которого якобы претендует ПСЖ.
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му