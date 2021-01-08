Эриксен перебрался на Джузеппе Меацца год назад за ориентировочно 27 млн ​​евро, но закрепиться в обойме миланцев не сумел. В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провел лишь 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Валенсія побореться з ПСЖ за "жертву" Конте

Недавно появилась информация, что Интер и 28-летний футболист договорились о завершении сотрудничества, если появится желающий купить Эриксена. Однако пока никаких предложений клуб не получал.

По информации Gazzetta dello Sport, шанс реанимировать карьеру Кристиану готов предоставить его бывший клуб – Тоттенхэм. Главный тренер команды Жозе Моуринью не против такого развития событий. Однако существует другая проблема. Сначала "шпорам" нужно пристроить в другой клуб Деле Алли, на которого якобы претендует ПСЖ.

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