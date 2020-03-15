Ювентус готовит новый контракт для Роналду и летнюю трансферную "бомбу" – впечатляющие планы туринцев

Пандемия коронавируса не мешает руководству Ювентуса планировать будущее. Одна из главных задач туринцев – продление сотрудничества с Криштиану Роналду.

Ювентус готовит новое соглашение для Криштиану Роналду. Впечатляющая форма 35-летнего португальца (25 голов и 4 ассиста в 32-х проведенных матчах сезона 2019/20) побуждает руководство "Старой синьоры" продлить с нападающим контракт еще на 2 года. Таким образом, Роналду может защищать цвета Ювентуса до достижения 39-летнего возраста, отмечает Tuttosport.

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Чемпион Италии не только планирует сохранить португальца, но и усилить команду, подписав на помощь CR7 признанных бомбардиров. Ювентус рассматривает кандидатуры Тимо Вернера, Харри Кейна, Мауро Икарди и Габриэла Жезуса. Кто-то из них уже в следующем сезоне может составить с Роналду забивной дуэт в атаке Ювентуса.

Как отмечает Tuttosport, Роналду в переговорах с Юве не будет акцентировать внимание на зарплате (сейчас он получает 31 млн евро за сезон). Приоритетом для португальца являются результаты и потенциал команды, а подписание сильного партнера в атаку может стать козырем клуба в диалоге с Криштиану.

Действующий контракт Роналду с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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