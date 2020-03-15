toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Ювентус готовит новый контракт для Роналду и летнюю трансферную "бомбу" – впечатляющие планы туринцев

12:44 55 Читати українською
Ювентус готовит новый контракт для Роналду и летнюю трансферную "бомбу" – впечатляющие планы туринцев
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Пандемия коронавируса не мешает руководству Ювентуса планировать будущее. Одна из главных задач туринцев – продление сотрудничества с Криштиану Роналду.

Ювентус готовит новое соглашение для Криштиану Роналду. Впечатляющая форма 35-летнего португальца (25 голов и 4 ассиста в 32-х проведенных матчах сезона 2019/20) побуждает руководство "Старой синьоры" продлить с нападающим контракт еще на 2 года. Таким образом, Роналду может защищать цвета Ювентуса до достижения 39-летнего возраста, отмечает Tuttosport.

Роналду превратил свои отели в больницы – португалец присоединился к борьбе с коронавирусом

Чемпион Италии не только планирует сохранить португальца, но и усилить команду, подписав на помощь CR7 признанных бомбардиров. Ювентус рассматривает кандидатуры Тимо Вернера, Харри Кейна, Мауро Икарди и Габриэла Жезуса. Кто-то из них уже в следующем сезоне может составить с Роналду забивной дуэт в атаке Ювентуса.

Как отмечает Tuttosport, Роналду в переговорах с Юве не будет акцентировать внимание на зарплате (сейчас он получает 31 млн евро за сезон). Приоритетом для португальца являются результаты и потенциал команды, а подписание сильного партнера в атаку может стать козырем клуба в диалоге с Криштиану.

Действующий контракт Роналду с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

blog_ava
Заря – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:00
453
Теги
Главное Италия Габриэл Жезус Габриэл Жезус Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Криштиану Роналду Криштиану Роналду Харри Кейн Харри Кейн Мауро Икарди Мауро Икарди Тимо Вернер Тимо Вернер Ювентус Ювентус Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
58
мин
Заря
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук