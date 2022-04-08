Агент Артема Довбика Алексей Люндовский подтвердил информацию о том, что форвард СК Днепр-1 будет играть за Динамо в благотворительных товарищеских матчах.

"Артем Довбик действительно приезжает в Динамо, но только чтобы тренироваться с командой в течение двух-трех недель. Поскольку СК Днепр-1 не может выехать за границу, Артему нужен качественный тренинг и игровая практика, чтобы набрать форму.

Довбик присоединится к Динамо для участия в благотворительных матчах

После микротравмы, которая, потребовала оперативного вмешательства, он много работал над возвращением своих физических кондиций. И сейчас хочет максимально быстро вернуть форму, чтобы во всеоружии подойти к предстоящему сбору национальной сборной Украины.

Динамо едет в благотворительное турне, чтобы встречаться с сильными европейскими клубами и собирать помощь для украинской армии и народа. Сейчас все украинцы помогают друг другу. Даже Тарас Степаненко, представитель Шахтера, тренируется с Динамо, чтобы поддерживать форму.

Большое спасибо клубу и лично Мирче Луческу, который, узнав что Довбик восстанавливается в Европе после травмы и операции, любезно пригласил Артема тренироваться с Динамо и поучаствовать в зарубежном турне клуба. Спасибо также руководству Днепра-1, который пошел навстречу Артему в его желании как можно лучше подготовиться к предстоящим сборам национальной команды.

У Артема была микротравма грудной мышцы, и после операции потребовалось около месяца покоя. Так что, в принципе, он может уже скоро сыграть. Конечно, это решение будет принимать тренерский штаб Динамо и врачи.

Относительно статуса пребывания Артема в Динамо... Мы вообще не рассматривали варианты с арендами на два-три месяца, которых предлагалось много, в том числе от клубов Франции, Бельгии и Швейцарии. Были также предложения перехода в клубы Англии и Италии, но их федерации не давали разрешения заявить игрока вне трансферного окна вопреки решению ФИФА", – сказал Люндовский в комментарии FanDay.

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