Агент Артема Довбика Олексій Люндовський підтвердив інформацію про те, що форвард СК Дніпро-1 гратиме за Динамо у благодійних товариських матчах.

"Артем Довбик справді приїжджає до Динамо, але лише щоб тренуватися з командою протягом двох-трьох тижнів. Оскільки СК Дніпро-1 не може виїхати за кордон, Артему потрібний якісний тренінг та ігрова практика, щоб набрати форму.

Довбик приєднається до Динамо для участі у благодійних матчах

Після мікротравми, яка потребувала оперативного втручання, він багато працював над поверненням своїх фізичних кондицій. І зараз хоче максимально швидко повернути форму, щоб у всеозброєнні підійти до збору національної збірної України.

Динамо їде у благодійне турне, щоб зустрічатися із сильними європейськими клубами та збирати допомогу для української армії та народу. Наразі всі українці допомагають один одному. Навіть Тарас Степаненко, представник Шахтаря, тренується з Динамо, щоб підтримувати форму.

Велике спасибі клубу та особисто Мірчі Луческу, який, дізнавшись, що Довбик відновлюється в Європі після травми та операції, люб'язно запросив Артема тренуватися з Динамо та взяти участь у закордонному турне клубу. Дякуємо також керівництву СК Дніпро-1, яке пішло назустріч Артему в його бажанні якнайкраще підготуватися до майбутніх зборів національної команди.

У Артема була мікротравма грудного м'яза, і після операції треба було близько місяця спокою. Тож, у принципі, він може вже незабаром зіграти. Звичайно, це рішення прийматиме тренерський штаб Динамо та лікарі.

Щодо статусу перебування Артема в Динамо... Ми взагалі не розглядали варіанти з орендами на два-три місяці, яких пропонувалося багато, зокрема від клубів Франції, Бельгії та Швейцарії. Були також пропозиції переходу в клуби Англії та Італії, але їхні федерації не давали дозволу заявити гравця поза трансферним вікном всупереч рішенню ФІФА", – сказав Люндовський у коментарі FanDay.

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