Голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге не приховує своїх симпатій до форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.

"На мою думку, Салах – це африканський Мессі. Звичайно, у нього достатньо навичок, щоб грати в найкращих командах світу.

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Досягнення Мохамеда цілком можна порівняти з тим, що Мессі і Роналду робили в Барселоні та Реалі. На даний момент ми не плануємо підписувати Салаха, але, безумовно, його перехід став би великою честю для нас", – наводить слова Румменігге Kingfut.

Додамо, що чинний контракт Салаха з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року, ціна за Transfermarkt – 120 млн євро. У поточному сезоні єгиптянин провів 32 матчі, відзначився 21 голом та 4 асистами.

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