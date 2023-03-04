Накануне Кривбасс с победы начал второй круг УПЛ, минимально одолев Колос в матче 16-го тура. Бросилось в глаза, что в заявку криворожан не попали двое легионеров – Иван Дибанго и Жан-Морель По. Вице-президент клуба Артем Гагарин объяснил отсутствие африканцев неспокойной ситуацией в соседней Молдове.

Кривбасс – Колос – 1:0 – видео гола и обзор матча

"И Дибанго, и По являются игроками Кривбасса, все нормально. Они отсутствовали на матче против Колоса из-за бюрократических нюансов, вызванных обострением ситуации в Молдове. Потому что игроки, у которых есть визы, раньше приезжали в Украину транзитом через эту страну. Сейчас Молдова всем отказывает в предоставлении виз. Но этот вопрос решается. Мы рассчитываем, что уже в понедельник они присоединятся к команде", – сказал Гагарин в комментарии FanDay.

Напомним, после 16-ти туров Кривбасс идет в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке, набрав 21 очко.

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