Напередодні Кривбас з перемоги розпочав друге коло УПЛ, мінімально здолавши Колос у матчі 16-го туру. Впало у вічі, що у заявку криворіжців не потрапили двоє легіонерів – Іван Дібанго і Жан-Морель По. Віце-президент клубу Артем Гагарін пояснив відсутність африканців неспокійною ситуацією у сусідній Молдові.

Кривбас – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

"І Дібанго, і По є гравцями Кривбаса, все нормально. Вони були відсутні на матчі проти Колоса через бюрократичні нюанси, викликані загостренням ситуації у Молдові. Бо гравці, у яких є візи, раніше приїжджали в Україну транзитом через цю країну. Зараз Молдова всім відмовляє у наданні віз. Але це питання вирішується. Ми розраховуємо, що вже в понеділок вони приєднаються до команди", – сказав Гагарін у кментарі FanDay.

Нагадаємо, після 16-ти турів Кривбас йде у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці, набравши 21 очко.

Кривбас переміг Колос, взявши реванш за поразку в першому колі – дебютний гол Вернидуба вивів Кривий Ріг на шосте місце