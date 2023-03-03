Кривбасс минимально победил Колос в поединке 16-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Кривбасс – Колос на "Футбол 24".

Первый острый момент в игре случился на 13 минуте – Татарков мощно пробил издали, но Волынец справился с выстрелом. Колос в первой половине выглядел немного интереснее, хотя и Кривбасс имел неплохие моменты.

Кривбасс одолел Колос, взяв реванш за поражение в первом круге – дебютный гол Вернидуба вывел Кривой Рог на шестое место

Во втором тайме Волынец спас Колос после неплохого удара Микитишина из пределов штрафной. Но Кривбасс сумел забить – Вернидуб переправил мяч в ворота после подачи Микитишина с углового.