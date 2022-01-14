Греческий клуб украинского защитника не остался в стороне от ужасной трагедии.

Олег Данченко с женой Викторией / Фото из соцсетей

"Руководство АЕКа и "желто-черная" семья выражают свою скорбь из-за невообразимо трагического события, случившегося с футболистом нашей команды Олегом Данченко – гибелью жены в автокатастрофе.

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Семья АЕКа и футбольный отдел нашей команды выражают искренние соболезнования и поддерживают Олега Данченко в эти очень трудные времена", – говорится в заявлении греческого клуба.

Напомним, сегодня, 14 января, украинец перешел из АЕКа в луганскую Зарю на правах аренды, а его супруга погибла в ДТП.

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