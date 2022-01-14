Олег Данченко з дружиною Вікторією / Фото з соцмереж

"Керівництво АЕКа та "жовто-чорна" сім'я висловлюють свою скорботу через неймовірно трагічну подією, що сталася з футболістом нашої команди Олегом Данченком – загибеллю дружини в автокатастрофі.

Дружина Данченка загинула у жахливій автокатастрофі: кадри з місця ДТП

Сім'я АЕКа та футбольний відділ нашої команди висловлюють щирі співчуття та підтримують Олега Данченка у ці дуже важкі часи", – йдеться у заяві грецького клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, українець перейшов з АЕКа у луганську Зорю на правах оренди, а його дружина загинула в ДТП.

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