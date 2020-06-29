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АЕК з Чигринським поступився Олімпіакосу – клуб українця все ще має надії на Лігу чемпіонів

01:05 - Читать на русском
АЕК з Чигринським поступився Олімпіакосу – клуб українця все ще має надії на Лігу чемпіонів
АЕК – Олімпіакос – 1:2 / фото ФК АЕК

В рамках 30-го туру чемпіонату Греції АЕК мінімально програв Олімпіакосу, який вже оформив чемпіонство. Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Греції 2019/20. 30-й тур

АЕК – Олімпіакос – 1:2

Голи: Араухо, 66 – Ель-Арабі, 38, Камара, 45

Олімпіакос зробив свою справу ще до перерви – Ель-Арабі та Камара оформили комфортну перевагу. Араухо один гол відіграв, проте на більше одноклубники Чигринського не спромоглись. Додамо, що українець провів на поле увесь матч, проте двічі не зміг стримати атаку суперника.

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Таким чином, Олімпіакос набрав 78 очок та гарантував собі чемпіонство за 6 турів до завершення – другий ПАОК має на 19 пунктів менше. Додамо, що це вже 45 чемпіонство Олімпіакоса в грецькій першості – рекорд країни. АЕК Чигринського розташувався третім із 56 заліковими балами.

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