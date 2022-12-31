Шахов покинет АЕК летом 2022 года, когда завершится его контракт с греческим клубом, сообщает Footboom. В соглашении есть опция продления сотрудничества на год, однако клуб не планирует ее активировать.

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Такое решение приняли из-за смены клубной политики – в АЕКе немало возрастных игроков, поэтому летом греков ожидает омоложение состава.

Добавим, что Шахов провел 14 матчей за АЕК в текущем сезоне, в которых отличился 1 забитым голом.

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