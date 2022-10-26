"Завтрашняя игра – очень важная для АЕКа. У нас есть исторический шанс выйти из группы. Хочу попросить болельщиков поддерживать нас с самого начала. Нам противостоит очень хорошая команда, которая добавила по сравнению с прошлой нашей встречей. Игроки Динамо в хорошей форме, у них грамотный тренер.

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Но я хочу видеть от своей команды смелую и идеальную игру. Мы должны выглядеть наилучшим образом. Я верю в команду и наших болельщиков. АЕК не будет играть на ничью, хотя нас устраивает такой результат. Когда вы рассчитываете на ничью, то, скорее всего, проиграете. Поэтому наша единственная цель – победа.

Во всех играх вы должны быть мотивированы. Если кто-нибудь будет немотивированным, для него не найдется места в команде. Завтра мы должны сосредоточиться на своей игре. Придется быть решительными и в атаке, и в обороне. Мы должны показать хорошую игру.

Конечно, сопернику нечего терять, но их целью изначально было пройти квалификацию. Именно поэтому они хотят победы. Всё зависит от нас. В первом матче мы продемонстрировали конкурентоспособную игру. Мы хорошо поработали в обороне, не давали сопернику пространства, но не удерживали мяч и не доигрывали атаки. Мы должны играть более агрессивно. Правильный путь – это игра, которую мы показали в Польше, и некоторые вещи можно улучшить.

Я – тренер, не терпящий оправданий. В нашей обойме 19 игроков, включая трех вратарей. Но этих игроков достаточно, чтобы добиться нашей цели. У меня есть план на завтрашнюю игру. Для некоторых исполнителей это шанс показать свою готовность. Я доволен всем. Единственный, кто не сможет поучаствовать, это Генри Андреу. У нас есть шанс выдержать конкуренцию и попасть в историю вместе с командой.

Да, АЕК не зарабатывал очков в последних матчах, однако мы играли с очень хорошими командами и во всех матчах выглядели конкурентоспособными. Поражения в поединках с Ренном и Фенербахче были несправедливыми, но в целом я доволен выступлением команды во всех поединках. Однако мы должны обращать внимание на детали. Я верю в игроков, о чем постоянно говорю им в раздевалке", – цитирует Ольтру официальный сайт Динамо.

Поединок АЕК Ларнака – Динамо Киев состоится 27 октября. Начало – в 19:45. Киевлянам нужно только побеждать, ведь после 4 туров "бело-синие" не набрали ни одного очка. У кипрской команды 3 балла, которые она добыла благодаря победе над Динамо во втором туре (1:0). Любой другой результат, кроме победы, будет значить завершение евросезона для команды Мирчи Луческу.

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