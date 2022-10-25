Поединок доверили шотландской бригаде во главе с 40-летним Джоном Битоном, сообщает официальный сайт УЕФА.

Динамо объявило состав на судьбоносную игру против АЕК Ларнака – лидер еще не готов, две бюрократические потери Луческу

Помощники на линях – Дэниел Макфарлейн и Дуглас Поттер, резервный арбитр Стивен Маклин. За VAR будут отвечать австралиец Джаррет Джиллет и англичанин Питер Бенкс. Ранее Битон трижды пересекался с украинскими клубами в еврокубках. Александрия проиграла Хайдуку (1:3, 2016 год), Заря берлинской Герте (0:2, 2017-й), а вот Динамо в 2018-м разобралось с Ренном (3:1).

Напомним, после 4 туров команда Луческу в турнирной таблице группы В Лиги Европы идет последней без очков. АЕК с 3 пунктами – третий. Очный матч состоится в четверг (27 октября), начало в 19:45. Динамо нужна исключительно победа, чтобы иметь шансы на евровесну хотя бы в Лиге конференций.

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