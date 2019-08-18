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Адриан отметился эпическим фейлом в матче против Саутгемптона

00:45 41 Читати українською
Адриан отметился эпическим фейлом в матче против Саутгемптона
Адриан / соцсети

Голкипер Ливерпуля Адриан пропустил невероятно курьезный гол в матче против Саутгемптона (2:1).

83’ Денни Ингз
 
Садио Мане 45+1’
Роберто Фирмино 71’
45+1’ Садио Мане
71’ Роберто Фирмино
83’ Денни Ингз

Ливерпуль пропустил невероятно курьезный гол в матче против Саутгемптона из-за эпической ошибки голкипера мерсисайдцев Адриана.

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

В конце матча вратарь получил мяч, и отдавая пас на партнера, попал в форварда соперников Дэнни Ингза.

Отметим, что этот эпический гол не помешал Ливерпулю одержать победу над одним из аутсайдеров АПЛ Саутгемптоном (2:1).

Арсенал переиграл Бернли, Ливерпуль удержал победу над Саутгемптоном: 2-й тур АПЛ, матчи субботы

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Англия Видеоновости Адриан Адриан Денни Ингз Денни Ингз Ливерпуль Ливерпуль Саутгемптон Саутгемптон Саутгемптон - Ливерпуль
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