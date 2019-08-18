Адриан отметился эпическим фейлом в матче против Саутгемптона

Голкипер Ливерпуля Адриан пропустил невероятно курьезный гол в матче против Саутгемптона (2:1).

Ливерпуль пропустил невероятно курьезный гол в матче против Саутгемптона из-за эпической ошибки голкипера мерсисайдцев Адриана.

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В конце матча вратарь получил мяч, и отдавая пас на партнера, попал в форварда соперников Дэнни Ингза.

Отметим, что этот эпический гол не помешал Ливерпулю одержать победу над одним из аутсайдеров АПЛ Саутгемптоном (2:1).

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