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Адріан відзначився епічним фейлом у матчі проти Саутгемптона

00:45 17 Читать на русском
Адріан відзначився епічним фейлом у матчі проти Саутгемптона
Адріан / соцмережі

Голкіпер Ліверпуля Адріан пропустив неймовірно курйозний гол у матчі проти Саутгемптона (2:1).

83’ Денні Інгз
 
Садьйо Мане 45+1’
Роберто Фірміно 71’
45+1’ Садьйо Мане
71’ Роберто Фірміно
83’ Денні Інгз

Ліверпуль пропустив неймовірно курйозний гол у матчі проти Саутгемптона через епічну помилку голкіпера мерсисайдців Адріана.

Саутгемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Наприкінці матчу воротар отримав м'яч, і віддаючи пас на партнера, влучив у форварда суперника Денні Інгза.

Зазначимо, що цей епічний гол не завадив Ліверпулю здобути перемогу над одним із аутсайдерів АПЛ Саутгемптоном (2:1).

Арсенал переграв Бернлі, Ліверпуль втримав перемогу над Саутгемптоном: 2-й тур АПЛ, матчі суботи

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