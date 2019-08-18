Адріан відзначився епічним фейлом у матчі проти Саутгемптона

Голкіпер Ліверпуля Адріан пропустив неймовірно курйозний гол у матчі проти Саутгемптона (2:1).

Ліверпуль пропустив неймовірно курйозний гол у матчі проти Саутгемптона через епічну помилку голкіпера мерсисайдців Адріана.

Саутгемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Наприкінці матчу воротар отримав м'яч, і віддаючи пас на партнера, влучив у форварда суперника Денні Інгза.

Зазначимо, що цей епічний гол не завадив Ліверпулю здобути перемогу над одним із аутсайдерів АПЛ Саутгемптоном (2:1).

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