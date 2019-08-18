Адріан відзначився епічним фейлом у матчі проти Саутгемптона

Англія — 00:25 178
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Зінченко: Усі забудуть про 30 ударів по воротах Тоттенхема, запам'ятається лише результат
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко дивом прощається з феноменальним рекордом, дежавю з ЛЧ і неймовірний КДБАнглія — 17 серп 6118
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