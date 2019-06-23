Адлейба: Агент Барселоны говорил: "Мы еще не успели зайти в кабинет, а Суркис уже кричал – 30 млн за Милевского"

Бывший одноклубник Артема Милевского Денис Адлейба рассказал, куда мог перейти украинский нападающий.

"Лучше, чем я, никто не знает, куда мог перейти Милевский. У меня были две встречи с Суркисом. Он мне сказал: "Я президент и хочу, чтобы это было вот так". По-своему, Суркис прав, ведь он платит деньги. Но Милевского передержали. Мы реально вели переговоры с Ливорно, летали в Милан. В клубе уже начали обращать внимание на слухи.

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Я встречал агента из Барселоны. Затем он с Суркисом говорил. Он мне сказал: "Мы еще не успели войти, а он уже кричал – 30 миллионов. При всем уважении к этому футболисту, но в Украине игроки не стоят таких денег". За свои слова я отвечаю, а здесь я не знаю, насколько эта информация достоверна.

После ситуации с Ливорно у нас остался вариант с Казахстаном. Мы находились в Майами. На меня вышел человек, а я сказал Артему, что есть такой вариант. Мол, смотри сам, устраивает ли тебя такое предложение? Мы советовались, но последнее слово всегда было за Артемом.

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Мне писал человек из мадридского Атлетико, люди из Германии. Но все хотели что-то заработать", – цитирует Адлейбу Tribuna.com.