"Его Maserati горела, а он спокойно мылся в душе", – Адлейба о "золотых" временах Милевского

Бывший одноклубник нападающего Денис Адлейба вспомнил курьезные случаи из биографии Артема Милевского.

"Это уникальная история. Артем вернулся после игры рано утром. Я его встретил. Прошло совсем немного времени, прибегает охранник и говорит: "Дэн, у вас там машина горит". Артема нужно было видеть. Он говорит: "Я сейчас подойду", а сам пошел в душ. Пока он был в душе, машина сгорела. Она еще не успела остыть, а он говорит: "Давай, Ferrari заказывай".

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На следующий день мы позвонили в Ferrari, мол, подготовьте, что там у вас есть, мы приедем и посмотрим. Мелочи жизни, которые сейчас вспоминаются с улыбкой. Вот такие мы были всегда", – поностальгировал Адлейба в интервью Tribuna.

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