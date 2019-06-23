"Он сломал судьбу человека", – экс-игрок Динамо Адлейба вспомнил конфликты Блохина с Милевским

Давний товарищ Артема Милевского Денис Адлейба поделился мнением о причинах неудач бывшего форварда сборной Украины.

"Все посыпалось из-за пранкера. Он сломал судьбу человека. Мы в отпуске прилетели в Нью-Йорк, включили телефоны – звонок. Тёма прямо в самолете разговаривал. Смотрит на меня и говорит, что Карпин звонит. Как раз такой период был, что многие звонил .

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Я говорю ему: "Скажи, что потом пообщаетесь". А этот пранкер взял и вытащил его на разговор, о Блохине начал забрасывать. Но Артем сказал все как есть, ничего плохого.

Блохин всегда ставил себя в пример, когда что-то объяснял: "Вот я там такой, вот я бы". Он легенда и может так говорить, но иностранцам это не нравилось. Тёма это озвучил, но взять и зарубить его за это?

В футболе бывает ревность. Артем становился популярнее Блохина. Парень и красивый, и успешный, и свой стиль в футболе. Как знаменитый Джордж Бест. Вокруг него все было очень круто, но надо было делать правильные ходы. Ведь одна неправильная запятая в контракте – и все", – рассказал Адлейба в интервью Tribuna.

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