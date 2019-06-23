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Адлейба: Агент Барселони казав: "Ми ще не встигли зайти до кабінету, а Суркіс вже кричав – 30 млн за Мілевського"

18:53 285 Читать на русском
Адлейба: Агент Барселони казав: "Ми ще не встигли зайти до кабінету, а Суркіс вже кричав – 30 млн за Мілевського"
Артем Мілевський в Динамо

Колишній одноклубник Артема Мілевського Денис Адлейба розповів, куди міг перейти український нападник.

"Краще, ніж я, ніхто не знає, куди міг перейти Мілевський. У мене були дві зустрічі з Суркісом. Він мені сказав: "Я президент і хочу, щоб це було ось так". По-своєму, Суркіс правий, адже він платить гроші. Але Мілевського перетримали. Ми реально вели переговори з Ліворно, літали до Мілану. У клубі вже почали звертати увагу на чутки.

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Я зустрічав агента з Барселони. Потім він з Суркісом говорив. Він мені сказав: "Ми ще не встигли увійти, а він уже кричав – 30 мільйонів. При всій повазі до цього футболіста, але в Україні гравці не варті таких грошей". За свої слова я відповідаю, а тут я не знаю, наскільки ця інформація достовірна.

Після ситуації з Ліворно у нас залишився варіант з Казахстаном. Ми перебували в Маямі. На мене вийшла людина, а я сказав Артему, що є такий варіант. Мовляв, дивись сам, чи влаштовує тебе така пропозиція? Ми радилися, але останнє слово завжди було за Артемом.

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Мені писала людина з мадридського Атлетіко, люди з Німеччини. Але всі хотіли щось заробити", – цитує Адлейбу Tribuna.com.

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Теги
Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Динамо Ігор Суркіс Денис Адлейба
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