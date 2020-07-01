Адебайор покинул парагвайскую Олимпию – экс-динамовец Дерлис остался в клубе

Вояж форварда Эммануэля Адебайора в Парагвай оказался довольно коротким.

Контракт тонголезця расторгнут по обоюдному согласию, информирует официальный сайт Олимпии Асунсьон.

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Такое решение было принято из-за невозможности Адебайора вернуться в Парагвай. В стране непростая ситуация с коронавирусом, поэтому 36-летний форвард не хочет рисковать своим здоровьем и семьей.

Напомним, экс-игрок Арсенала, Манчестер Сити и Реала присоединился к Олимпии в феврале. Почти одновременно с ним пришел и выступал за команду Дерлис Гонсалес, 50% которого до сих пор принадлежат киевскому Динамо.

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