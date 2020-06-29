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Легенда Ливерпуля Фаулер покинул Брисбен

15:52 - Читати українською
Легенда Ливерпуля Фаулер покинул Брисбен
Робби Фаулер / AAP

Бывший форвард сборной Англии Робби Фаулер покинул пост главного тренера австралийского клуба Брисбен Роар.

45-летний специалист ушел с тренерского мостика Брисбена, сообщает официальный сайт клуба.

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Вместе с Фаулером Роар покинул и его ассистент Тони Грант. Отставка дуэта связана с пандемией коронавируса. Неопределенность с возобновлением соревнований якобы заставила Фаулера попросить о прекращении сотрудничества. Англичанин возглавил Брисбен Роар в апреле 2019 года. На вынужденную паузу команда под его руководством ушла на 4-м месте в А-Лиге.

Напомним, что Робби Фаулер является живой легендой Ливерпуля, цвета которого он защищал в 1993-2001 и в 2006-2007 гг. В составе мерсисайдцев бывший форвард провел 369 матчей во всех турнирах, в которых забил 183 мяча.

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Теги
Мир коронавирус Брисбен Роар Брисбен Роар Робби Фаулер
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