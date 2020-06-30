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Ляп сумасшедшего кипера, который спешил на встречу с судьбой, и дубль 38-летнего бомбардира: Джулай – о ЧМ-1990

16:15 - Читати українською
Ляп сумасшедшего кипера, который спешил на встречу с судьбой, и дубль 38-летнего бомбардира: Джулай – о ЧМ-1990
Роже Милла отбирает мяч у Рене Игиты – кульминация! / Fifa.com
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Украинский комментатор продолжает серию воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – первый матч 1/8 финала, который сразу же вошел в историю.

23 июня 1990 года на стадионе Сан-Паоло в Неаполе сборные Камеруна и Колумбии не сумели забить в основное время, зато подарили драматическую развязку в овертайме.

Слушаем!

Безупречная Италия, "слепой" судья из Сирии и матч в 34-градусную жару: Джулай – о ЧМ-1990

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Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи
08:00
22627
Теги
Главное Статьи Мир Рене Игита Дмитрий Джулай Овертайм Блог Дмитрия Джулая Камерун Камерун Колумбия Колумбия
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