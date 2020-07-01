Адебайор покинув парагвайську Олімпію – екс-динамівець Дерліс залишився в клубі

Вояж форварда Еммануеля Адебайора в Парагвай виявився доволі коротким.

Контракт тонголезця розірваний за обопільною згодою, інформує офіційний сайт Олімпії Асунсьйон.

Легенда Ліверпуля Фаулер покинув Брісбен

Таке рішення було ухвалене через неможливість Адебайора повернутися в Парагвай. В країні непроста ситуація з коронавірусом, тому 36-річний форвард не хоче ризикувати своїм здоров'ям та сім'єю.

Нагадаємо, екс-гравець Арсенала, Манчестер Сіті та Реала приєднався до Олімпії у лютому. Майже одночасно з ним прийшов і виступав за команду Дерліс Гонсалес, 50% на якого й досі належать київському Динамо.

Епічний ляп божевільного кіпера, який поспішав на зустріч із долею, і дубль 38-річного бомбардира: Джулай – про ЧС-1990