Во время матча Интер – Наполи между Франческо Ачерби и Жуаном Жезусом возникла перепалка. Бразилец подошел к арбитру и сказал, что 36-летний защитник назвал его “н*гером”.

Футболисты все уладили еще на поле. После финального свистка Жезус заявил, что Ачерби попросил у него прощения, а он не держит обиду на Франческо. Однако история имела продолжение. Ачерби исключили из сборной Италии, а на замену был вызван Манчини из Ромы, сообщает официальный сайт федерации.

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"Ачерби объяснил Лучано Спаллетти и партнерам по сборной, что случилось в матче с Наполи. Как удалось выяснить, защитник "нерадзурри" не пытался с расизмом оскорбить соперника. Но мы все же решили отстранить Ачерби от следующих матчей, чтобы гарантировать спокойствие футболисту и сборной", – говорится в заявлении.

Таким образом, Ачерби не сыграет за Италию в товарищеских матчах против Венесуэлы и Эквадора, которые состоятся в США. Франческо был основным защитником сборной, в частности выходил против Англии и Украины в отборе к Евро-2024. Теперь его перспективы поехать на чемпионат Европы ухудшились.

Расследование по этому делу еще не проводили. Если расистские слова Ачерби подтвердятся, то защитнику Интера грозит минимум 10 матчей дисквалификации.

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