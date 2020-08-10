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Абу Ханна заинтересовал вице-чемпиона Румынии

14:32 - Читати українською
Абу Ханна заинтересовал вице-чемпиона Румынии
Джоэл Абу Ханна / фото: ФК Заря

Защитник Зари Джоэл Абу Ханна попал в список интересов Университатя Крайова.

Университатя Крайова уже начала переговоры с Абу Ханной, сообщает издание nuevoperiodico.

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Отмечается, что румынскому клубу придется заплатить не менее 500 тысяч евро, а защитник Зари является не единственным кандидатом на усиление состава.

К слову, Абу Ханна провел 28 поединков в составе Зари в прошлом сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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Теги
Трансферы Заря Заря Румыния Университатя Крайова Университатя Крайова Джоель Абу Джоель Абу Ханна
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