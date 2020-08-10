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Абу Ханна зацікавив віце-чемпіона Румунії

14:32 - Читать на русском
Абу Ханна зацікавив віце-чемпіона Румунії
Джоел Абу Ханна / фото: ФК Зоря

Захисник Зорі Джоел Абу Ханна потрапив до списку інтересів Універсітаті Крайова.

Універсітатя Крайова вже розпочала переговори з Абу Ханною, повідомляє видання nuevoperiodico.

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Зазначається, що румунському клубу доведеться заплатити не менше 500 тисяч євро, а захисник Зорі є не єдиним кандидатом на підсилення складу.

До слова, Абу Ханна провів 28 поєдинків у складі Зорі в минулому сезоні, записавши до свого активу 1 гол.

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Теги
Трансфери Зоря Зоря Румунія Універсітатя Крайова Універсітатя Крайова Джоель Абу Джоель Абу Ханна
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