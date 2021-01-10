Абу Ханна вылечился от коронавируса и присоединился к Заре на сборах
Защитник Зари Джоэль Абу Ханна очень быстро оправился от COVID-19.
Защитник сдал отрицательный тест на наличие COVID-19 в организме. Ранее, он и еще двое игроков луганчан – Максим Лунёв и Андреас Цыганикс – были вынуждены пропустить начало сборов из-за коронавируса.
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Абу Ханна уже вечером, 9 января, присоединился к Заре, сообщает официальный сайт клуба. А вот Цыганикс и Лунёв все еще лечатся от коронавируса.
Напомним, во время зимних сборов подопечные Скрипника проведут 8 спаррингов. После 13-ти туров УПЛ Заря расположилась на 4-м месте, сохраняя игру в запасе.
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