Оборонець здав негативний тест на наявність COVID-19 у організмі. Раніше, він та ще двоє гравців луганців – Максим Луньов та Андреас Циганікс – були змушені пропустити початок зборів через коронавірус.

Зоря оголосила про три випадки коронавірусу в команді

Абу Ханна вже ввечері, 9 січня, приєднався до Зорі, повідомляє офіційний сайт клубу. А от Циганікс та Луньов все ще лікуються від коронавірусу.

Нагадаємо, під час зимових зборів підопічні Скрипника проведуть 8 спарингів. Після 13-ти турів УПЛ Зоря розташувалась на 4-му місці, зберігаючи гру в запасі.

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