Абу Ханна вилікувався від коронавірусу та приєднався до Зорі на зборах
Захисник Зорі Джоель Абу Ханна дуже швидко одужав від COVID-19.
Оборонець здав негативний тест на наявність COVID-19 у організмі. Раніше, він та ще двоє гравців луганців – Максим Луньов та Андреас Циганікс – були змушені пропустити початок зборів через коронавірус.
Зоря оголосила про три випадки коронавірусу в команді
Абу Ханна вже ввечері, 9 січня, приєднався до Зорі, повідомляє офіційний сайт клубу. А от Циганікс та Луньов все ще лікуються від коронавірусу.
Нагадаємо, під час зимових зборів підопічні Скрипника проведуть 8 спарингів. Після 13-ти турів УПЛ Зоря розташувалась на 4-му місці, зберігаючи гру в запасі.
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера